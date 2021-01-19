Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 20 січня на Львівщині стане суттєво тепліше. Проте дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею.

Погоду на Львівщині 20 січня визначатиме проходження теплих атмосферних фронтів з заходу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 20 січня

Синоптики передбачають, що на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть сніг та мокрий сніг.

Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погоду визначатиме проходження теплих атмосферних фронтів з заходу. Вітер південний, 9 – 14 метрів за секунду.

Погода у Львівській області 20 січня

Температура у Львівській області вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Погода у Львові 20 січня

Температура у Львові вночі становитиме 3 – 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 20 січня дороги Львівщини вкриє ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути дуже уважними під час руху та дотримуватись простих правил.