Стане суттєво тепліше: прогноз погоди у Львові та області на 20 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 20 січня на Львівщині стане суттєво тепліше. Проте дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею.
Погоду на Львівщині 20 січня визначатиме проходження теплих атмосферних фронтів з заходу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 20 січня
Синоптики передбачають, що на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть сніг та мокрий сніг.
Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Погоду визначатиме проходження теплих атмосферних фронтів з заходу. Вітер південний, 9 – 14 метрів за секунду.
Погода у Львівській області 20 січня
Температура у Львівській області вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Погода у Львові 20 січня
Температура у Львові вночі становитиме 3 – 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла.
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