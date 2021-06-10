На продаж виставили право вимоги за кредитами. Аукціон відбудеться 5 липня.

Цікаво У Львові продали виправну колонію за понад 407 мільйонів гривень: кому вона тепер належить

Борг ЛАЗу виставили на продаж

Десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі Львівського автобусного заводу розміщені на вулиці Стрийській, 45. Новий власник заставного майна ЛАЗу отримає право вимоги за кредитами. Загальна сума боргу перед банком та початкова ціна на аукціоні становить понад 76,58 мільйона гривень.

Для погашення заборгованості перед державним Укрексімбанком найближчим часом відбудеться продаж чергового перспективного інвестиційного активу – права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість виробника автомобільної техніки,

– мовиться у повідомленні банку.

Аукціон відбудеться 5 липня через систему "ProZorro.Продажі". За інформацією аналітичної системи YouСontrol, юридичну особу-позичальника визнали банкрутом. Наразі її ліквідовують. У 2020 році державний виконавець описав нерухоме майно підприємства та його фінансового поручителя. Проте наразі його продаж заборонив суд.

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