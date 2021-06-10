Стартова ціна – понад 76 мільйонів: борг Львівського автобусного заводу виставили на аукціон

Державний "Укрексімбанк" виставив на аукціон борг Львівського автобусного заводу. Банк планує отримати щонайменше 76,5 мільйона гривень.
На продаж виставили право вимоги за кредитами. Аукціон відбудеться 5 липня.
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Борг ЛАЗу виставили на продаж
Десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі Львівського автобусного заводу розміщені на вулиці Стрийській, 45. Новий власник заставного майна ЛАЗу отримає право вимоги за кредитами. Загальна сума боргу перед банком та початкова ціна на аукціоні становить понад 76,58 мільйона гривень.
Для погашення заборгованості перед державним Укрексімбанком найближчим часом відбудеться продаж чергового перспективного інвестиційного активу – права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість виробника автомобільної техніки,
– мовиться у повідомленні банку.
Аукціон відбудеться 5 липня через систему "ProZorro.Продажі". За інформацією аналітичної системи YouСontrol, юридичну особу-позичальника визнали банкрутом. Наразі її ліквідовують. У 2020 році державний виконавець описав нерухоме майно підприємства та його фінансового поручителя. Проте наразі його продаж заборонив суд.
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Коротко про Львівський автобусний завод
- Раніше ЛАЗ постачав автобуси для міст України, які приймали Євро-2012. Його купив російський бізнесмен Ігор Чуркін.
- У 2013 році обладнання ЛАЗу почали вивозити на Дніпровський автобусний завод у Кам'янське. Своєю чергою, у Львові повинні були залишити виробництво тролейбусів і туристичних автобусів.
- 26 травня 2014 року Державна виконавча служба України видала постанову про арешт майна заводу через борги. Пізніше приміщення ЛАЗу виставили на аукціон. Тоді ж виробництво зупинили й у Львові, і в Кам'янському.
- Перший заступник голови ЛОДА Йосип Ситник заявив, що область звернеться до уряду з проханням викупити Львівський автобусний завод. У лютому 2016 року збанкрутілий ЛАЗ придбали 2 юридичні особи з Києва.
- Восени 2017 року у Львівській міськраді створили комісію, яка вивчала ситуацію довкола закупівлі автобусів ЛАЗ напередодні Євро-2012. До цього комунальному перевізнику виділили 20 мільйонів гривень на закриття боргу перед ЛАЗом.
- У жовтні 2017 року на всі комунальні автобуси наклали арешт через борги міста перед заводом. Згодом відділ примусового виконання рішень Департаменту держвиконслужби Мін'юсту оголосив 160 автобусів комунального "АТП-1" у розшук. Правоохоронці зобов'язали їх затримувати.
- У вересні 2018 року з'явився сайт, на якому мовилося про відновлення роботи ЛАЗу, однак він так і не випустив нової продукції.
- Міськрада створила ще одне АТП, щоб передати туди автобуси і їх не арештовували. Територіальне управління юстиції Львівщини стягнуло з банківського рахунку "АТП-1" понад 24,6 мільйона гривень.