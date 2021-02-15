Стероїди на 1,5 мільйона гривень: львів'ян, які продавали заборонені препарати, затримали – фото

Джерело:Нацполіція України
Кіберполіція викрила угруповання, яке продавало в мережі заборонені лікарські засоби із сильнодіючими та отруйними речовинами. Зловмисниками виявились 2 львів'ян. Під час обшуків у них вилучили стероїди на 1,5 мільйона гривень.
Чоловіки продавали в інтернет-магазинах заборонені до обігу лікарські засоби. Зокрема у "крамниці" зловмисників були "метандієнон" та "нандролон".
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Незаконний бізнес організували 2 львів'ян / Фото Нацполіції
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин". Зловмисникам може загрожувати до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення зловмисникам про підозри та обрання їм запобіжного заходу. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Під час обшуків вилучили препарати на 1,5 мільйона гривень / Фото Нацполіції