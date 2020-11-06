У Стрию 5 листопада 41-річний чоловік вкрав скутер Honda. Поліцейські затримали його за гарячими слідами. Тепер зловмиснику загрожує в’язниця.

Інцидент трапився близько 11:15. Житель Стрийщини залишив свій скутер біля супермаркету і його вкрали. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Читайте також У Львові п’яний чоловік стріляв з пістолета в повітря: фото

Як зловмисник викрав скутер

36-річний житель району зателефонував до поліції та розповів, що у нього вкрали скутер Honda.

Чоловік припаркувався біля супермаркету, а коли вийшов з магазину скутера вже не було.

На місце виклику одразу приїхали поліцейські. Правоохоронці швидко знайшли викрадений скутер на одній зі стрийських вулиць.

Патрульні встановили, що до злочину причетний 41-річний житель Стрия.

У поліції повідомили, що чоловіка раніше вже судили за подібні злочини.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку транспортного засобу. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення за крадіжку скутера / Фото поліції Львівщини