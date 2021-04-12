Померла матір глави УГКЦ Святослава Шевчука

У Стрию 12 квітня померла Віра Шевчук – мама глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Вона боролась з важкою недугою й загинула на 74 році життя.

Віра Шевчук проживала у Стрию. Вона майже усе життя пропрацювала викладачем фортепіано у музичній школі.

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Глава УГКЦ часто бував у своєї мами на роботі

Блаженніший Святослав розповів, що його мама майже все життя пропрацювала викладачем класу фортепіано. Перші спогади глави УГКЦ пов'язані саме з цим інструментом.

До нас додому приходили учні та постійно лунала музика. Навіть, коли моя мама займалася домашніми справами, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано,

– розповів Блаженніший Святослав.

Віра Шевчук часто брала сина із собою на роботу, адже не мала з ким його лишити. За словами глави УГКЦ, коридори й класи музичних шкіл у Стрию та Самборі були просторами, у яких він виростав. Коли Блаженніший Святослав був школярем, він часто проходив на роботу до своєї мами, щоб зробити уроки.

"Собі уявіть – урок музики. Отже, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І вона одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що роблю я. І тільки тоді, коли все зробив, я міг збиратися і йти додому", – додав Блаженніший Святослав.

Мер Львова висловив свої співчуття главі УГКЦ

Міський голова Львова Андрій Садовий разом з усією громадою міста висловив свої співчуття Блаженнішому Святославу у зв'язку зі смертю його матері.

Всією громадою міста молитовно єднаємося з Вами, Ваше Блаженство, і дякуємо Господу за дар її життя і просимо про блаженний упокій!

– зазначив Садовий

Також свої співчуття Блаженнішому Святославу, його батьку Юрієві та братові Всеволоду висловила уся спільнота вірних Української Греко-Католицької Церкви.

Парастас відбудеться у Стрию 12 квітня о 19:00 в поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги, що розташована на вулиці Григорія Коссака, 7а. Похоронні богослужіння розпочнуться 13 квітня, об 11:00 у храмі Святих Володимира і Ольги.