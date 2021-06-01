У Стрию СБУ затримала 2 "злодіїв у законі" із санкційного списку РНБО

1 червня 2021 , 09:41
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Джерело:

"Dетектив INFO"

Співробітники СБУ затримали у Стрию 2 "злодіїв у законі". Раніше РНБО ввела проти них персональні санкції. Обох чоловіків планують примусово депортувати.

У Стрию затримали грузина Реваза Катамадзе та росіянина Віктора Панюшина. За інформацією ZAXID.NET, у пресслужбі СБУ Львівщини цю інформацію не заперечують, проте поки не коментують.

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СБУ затримала двох "злодіїв у законі"

  • Працівники СБУ затримали у Стрию двох "злодіїв в законі", росіянина Віктора Панюшина та грузина Реваза Катамадзе.
  • Раніше проти них Рада нацбезпеки ввела персональні санкції.
  • Обидвоє фігурують у списку 557 "злодіїв у законі", який сформували правоохоронці.
  • Зловмисникам вже заблокували активи, заборонили в’їзд в Україну та скасували можливість перебування на її території.
  • У Стрию 28 травня під час спецоперації СБУ затримали 62-річного Панюшина. Він відомий у кримінальному світі як "Вітя Пан". Громадянина Росії розшукував Інтерпол.
  • 47-річний Катамадзе – грузин, уродженець міста Зестафоні. Проте він не має жодного громадянства. У злочинному світі чоловіка знають як "Магало" або "Резо".
  • За інформацією журналістів, обидва зловмисники мають суттєву історію стосунків з правоохоронцями та можновладцями.

Зловмисників хочуть депортувати

За інформацією ЗМІ, Катамадзе відправили зі Стрия до пункту тимчасового перебування осіб без громадянства у Миколаївській області. Обох чоловіків повинні примусово депортувати з України.

У пресслужбі СБУ Львівщини наразі відмовилися повідомляти будь-які деталі щодо цього затримання.

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Автор: Ольга Котів