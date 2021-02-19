У Львові судитимуть ймовірного ґвалтівника неповнолітніх дівчаток. За інформацією слідства, керівник одного з молодіжних таборів причетний до 11 згвалтувань та розбещень дітей віком від 11 до 14 років.

За інформацією поліції, перший злочин підозрюваний вчинив у 2005 році. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці. Читайте також Була спортивна й ніколи не хворіла: на Львівщині раптово померла 11-річна дівчинка Невдовзі відбудеться суд Керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів, за інформацією слідства, причетний до 11 злочинів.

Правоохоронці 19 лютого скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів’янина, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дівчат віком від 11 до 14 років.

Поліцейські встановили особи жертв – на час скоєння чоловіком злочинів вони ще були малолітніми дівчатами.

Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Що загрожує зловмиснику Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозри за 3 статтями: "Розбещення неповнолітніх";

"Зґвалтування людини, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди";

"Статеві відносини з людиною, яка не досягла 16-річного віку". Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, якщо його провину доведуть у суді, – до 15 років за ґратами.