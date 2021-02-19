Створив табір, щоб ґвалтувати дітей: у Львові судитимуть зловмисника
У Львові судитимуть ймовірного ґвалтівника дітей / Главком
У Львові судитимуть ймовірного ґвалтівника неповнолітніх дівчаток. За інформацією слідства, керівник одного з молодіжних таборів причетний до 11 згвалтувань та розбещень дітей віком від 11 до 14 років.
Джерело:поліція Львівщини
За інформацією поліції, перший злочин підозрюваний вчинив у 2005 році. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.
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Невдовзі відбудеться суд
- Керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів, за інформацією слідства, причетний до 11 злочинів.
- Правоохоронці 19 лютого скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів’янина, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дівчат віком від 11 до 14 років.
- Поліцейські встановили особи жертв – на час скоєння чоловіком злочинів вони ще були малолітніми дівчатами.
- Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком.
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозри за 3 статтями:
- "Розбещення неповнолітніх";
- "Зґвалтування людини, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди";
- "Статеві відносини з людиною, яка не досягла 16-річного віку".
Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, якщо його провину доведуть у суді, – до 15 років за ґратами.
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