Ініціатива "Підзамче. Нарешті!" 23 лютого організовує зустріч мешканців та працівників району Підзамче. На зустрічі гості зможуть поділитися епізодами з життя на Підзамчі, розповідями про тутешніх людей та місця.

Жителів та працівників Підзамча запрошують розповісти історії про свій район. Оповіді зможуть стати частиною мультимедійного історичного маршруту.

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Жителів мікрорайону Підзамче запрошують на зустріч

Організатори зустрічі розповіли, що важливо почути якнайбільше історій про Підзамче. Цікавить усе – від буденних явищ та особливих випадків минулого до розповідей про людей, будинки, заводи чи інші простори.

Зустрічі з мешканцями та працівниками Підзамча – саме ті події, які роблять наш туристичний маршрут не просто історичним, а живим. Через розмову з людьми ми спробуємо розкрити місця Підзамча, що мають індивідуальну історичну тяглість. Такі простори створюють унікальну ідентичність цього району Львова,

– розповіла кураторка зустрічі Богдана Брилинська.

На подію можна зареєструватися, перейшовши за посиланням. Про годину та місце заходу усіх людей, які зареєструвались, повідомлять особисто.

Зустріч відбудеться згідно з карантинними нормами. Захід є одним з напрямків ініціативи "Підзамче. Нарешті" – проєкту, що покликаний активізувати та розвивати Підзамче.

Історії, почуті на зустрічі, зможуть стати частиною мультимедійного історичного маршруту району. Над його розробкою працюватимуть як жителі й працівники Підзамча, так і запрошені експерти. Туристичний маршрут у форматі мобільного додатку планують презентувати у серпні.

Зверніть увагу! "Підзамче. Нарешті!" – це ініціатива, що гуртує навколо себе активних жителів та діячів мікрорайону Підзамче у Львові. Вона існує за підтримки Українського культурного фонду. Над ініціативою працює громадська організація "Львівський культурний центр" у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО".