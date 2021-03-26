Галицький районний суд Львова 24 березня виніс вирок Владиславу Болотнікову за футболку з комуністичною символікою. 22-річного львів'янина затримали у центрі міста у вересні 2020 року.

Болотнікова визнали винним "за публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму". Львів'янину загрожувало до 5 років у в'язниці.

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Львів'янин ходив містом у футболці з написом "СССР"

За матеріалами справи, 8 вересня 2020 року Болотніков був на літньому майданчику пабу "Золотий колос" у футболці з написом "СССР" та зображенням 5-кутної зірки з серпом та молотом. Львів'янина помітив перехожий. Разом з іншими свідомими містянами він затримав Болотнікова та супроводив його у відділок поліції.

Під час судового засідання свідок інциденту розповів, що домовився з другом зустрітися біля проїзду Крива Липа. Його товариш, прийшовши першим, помітив хлопця у футболці з комуністичною символікою. Тож він підійшов до Болотнікова та зробив йому зауваження. Після цього хлопець вирішив затримати львів'янина. Проте той вирвався та заховався у туалеті пабу. Працівники закладу викликали поліцію.

Знаючи, як люди з комуністичною символікою вже неодноразово, починаючи з 2014-го, брали участь в протиправних діях, зокрема на Сході України, та несуть національну небезпеку державності, я вирішив здійснити громадське затримання,

– розповів Антон Петриківський.

Хлопець додав, що через декілька місяців після інциденту він побачив відео, на якому Болотніков насміхався з Небесної Сотні. Тож Петриківський зрозумів, що "ця людина свідомо демонструвала комуністичну символіку".



Болотнікова затримали в пабі "Золотий колос" / Фото Андрія Петриківського

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Хлопець не знав, що його можуть засудити за комуністичну символіку

Прокурор надав відео з камер спостереження. На ньому видно, що Болотніков зайшов до паба в кофті, а потім зняв її та сидів у футболці з написом "СССР".

Адвокат підсудного переконував, що хлопець свідомо не демонстрував футболку. Сам львів'янин розповів, що не пам'ятає, де він її придбав. Хлопець повністю визнав свою провину. Він заявив, що не мав наміру пропагувати тоталітарний режим.

За словами адвоката, вчинок Болотнікова не становив суспільної небезпеки.

"Він просто одягнув футболку, не звернув уваги. Якогось наміру пропаганди він не мав та не знав, що існує за таке покарання, передбачене статтею Кримінального кодексу України", – запевнив адвокат Юрій Панчук.



Хлопець одягнув футболку з написом "СССР" / Фото Андрія Петриківського

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Під стінами суду влаштували акцію протесту

Під час одного із засідань під стінами Галицького райсуду зібралися мітингарі. Вони тримали у руках плакати з написами: "Комунізм – злочин. Його пропаганда також злочин", "Закон один для всіх" та "Пропаганда "СССР" це пропаганда злочинів радянського режиму".

Один з протестувальників розповів, що зацікавився справою Болотнікова через його недоречний жарт про Героїв Небесної Сотні.

Я людина, яка 20 лютого була на вулиці Інститутській. Саме Герої Небесної Сотні – це люди, яких я встиг ще побачити живими. Ця тема мені особливо болюча. Я зрозумів, що обвинувачений має не проукраїнські погляди,

– заявив хлопець.

Мітингувальник додав, що прийшов під стіни суду, щоб стати свідком того, що "правова система не дасть збій і обвинувачений отримує своє покарання".



Під стінами суду відбувся мітинг/ Фото Катерини Фомишиної

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Який вирок виніс суд

Прокурор у дебатах просив суд призначити львів'янину 2 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на рік іспитового терміну. Галицький районний суд Львова 24 березня визнав Болотнікова винним у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Суд призначив львів'янину умовне покарання – 1 рік обмеження волі умовно, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком. Це пояснили тим, що підсудний вчинив нетяжкий злочин та був молодим хлопцем, про якого позитивно відгукувались за місцем його проживання.



На футболці були зображені серп та молот / Фото "Судовий репортер"



Суд призначив умовне покарання / Фото Катерини Фомишиної