Суд заборонив будівництво готелю замість стихійної парковки у центрі Львова

Апеляційний суд заборонив будівництво готелю у центрі Львова. Його повинні були звести на місці стихійної парковки на вулиці Вороного.

Мешканці вулиці Вороного кілька років оскаржували це будівництво. Львівська міськрада планує оскаржувати постанову суду в касаційному суді.

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На місці стихійної парковки планували побудувати готель

На місці стихійної парковки на вулиці Вороного спершу планували побудувати 6-рівневий паркінг. Однак у 2018 році виконком Львівської мерії погодив детальний план територій цієї ділянки, який передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом та відновлення частини пасажу Міколяша. Своє рішення виконком аргументував тим, що оновлені державні будівельні норми забороняють будівництво наземних паркінгів у історичній частині міста.

Через суди та спротив мешканців у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ, проте вже без пасажу Міколяша. Пізніше жителі вулиці Вороного скасували це рішення через апеляційний суд. Їхнім аргументом було те, що виконком не мав права погоджувати ДПТ, адже для Галицького району Львова немає затвердженого плану зонування територій. Окрім цього, на думку мешканців, процедуру громадських слухань не дотримали, а потенційне будівництво готелю може спричинити тріщини у сусідніх будинках.

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Касаційний суд скасував попереднє рішення

У грудні 2019 року касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій та скерував цю справу на повторний розгляд. Вже у лютому Львівський окружний адмінсуд не задовольнив позов мешканців вулиці Вороного та визнав чинними 2 рішення виконкому ЛМР.

Проте у юридичному департаменті ЛМР розповіли, що 29 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував обидва рішення виконкому про розроблення та затвердження детального плану території в районі вулиць Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, площі Міцкевича та проспекті Шевченка. Наразі аргументи суду невідомі, адже постанову ще не опублікували в реєстрі судових рішень. Однак мерія планує оскаржувати це рішення у Верховному Суді.

На вулиці Вороного, де зараз розташована стихійна парковка, ТОВ "Ательєр" планує побудувати готель із громадським простором на даху та підземним паркінгом.