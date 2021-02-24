Суд заборонив "Львівгаз збуту" нараховувати плату за газ для населення: що відомо

Окружний адмінсуд Києва заборонив найбільшому постачальнику газу на Львівщині, компанії "Львівгаз збут", виставляти рахунки населенню за спожитий газ. Таке рішення ухвалили за позовом державної компанії "Нафтогаз України" до НКРЕКП, "Львівгаз збуту" та інших газопостачальних компаній з групи "Регіональна газова компанія".

"Львівгаз збуту" заборонено нараховувати плату за газ побутовим споживачам за період від початку 2018 року до січня 2021 року включно. Проте компанія продовжує закликати абонентів сплачувати рахунки.

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Чому "Нафтогаз" подав до суду

У заяві "Нафтогазу" вказано, що протягом останніх 3 років газопостачальні компанії, зокрема "Львівгаз збут", заборгували йому 23,3 мільярда гривень за газ, який отримали за регульованою ціною через механізм ПСО для потреб населення.

за газ, який отримали за регульованою ціною через механізм ПСО для потреб населення. Держкомпанія переконана, що г аззбути намагаються уникнути сплати боргу через виведення їхнього єдиного активу – дебіторської заборгованості побутових споживачів за природний газ, що унеможливлює повернення боргів.

через виведення їхнього єдиного активу – дебіторської заборгованості побутових споживачів за природний газ, що унеможливлює повернення боргів. У вересні 2020 року зареєстрували 16 нових компаній з назвами, схожими на чинні газзбути з групи "Регіональна газова компанія". Зокрема ТОВ "Львівгаз-збут" схожий за назвою з ТОВ "Львівгаз збут".

з назвами, схожими на чинні газзбути з групи "Регіональна газова компанія". Зокрема ТОВ "Львівгаз-збут" схожий за назвою з ТОВ "Львівгаз збут". Водночас старі та нові компанії мають спільне місце розташування юридичної особи, керівників та однакові види діяльності.

юридичної особи, керівників та однакові види діяльності. При цьому НКРЕКП вже видала низці нових газзбутів ліцензії .

. Як вказано у позові, це підтверджує докази "Нафтогазу" щодо вчинення газзбутами заходів для уникнення сплати боргу.

Яке рішення прийняв суд

Суд частково задовольнив вимоги "Нафтогазу". Відтак 16 газзбутам, зокрема "Львівгаз збуту", заборонили "виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року".

Проте 23 лютого "Львівгаз збут" оприлюднив заяву, в якій вказав, що вважає ухвалу суду необґрунтованою та оскаржуватиме її, адже заборона виставляти рахунки за спожитий газ впливає на стабільність його постачання побутовим споживачам.

Позбавлення постачальників такого права суперечить Закону України "Про ринок природного газу", Правилам постачання природного газу, Типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам і Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання природного газу,

– повідомили у "Львівгаз збуті".

Компанія закликала своїх клієнтів сплатити вже нараховані суми за спожитий газ. Ухвала суду поки не набула чинності. Тож відповідачі ще мають час на апеляційне оскарження.

Клієнтська база компанії "Львівгаз збут" сформувалася задовго до відкриття ринку газу для побутових споживачів й становила близько 800 тисяч користувачів. Компанія та її засновник, газорозподільчий оператор "Львівгаз" входять до складу "Регіональної газової компанії" українського олігарха Дмитра Фірташа.