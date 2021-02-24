Суд заборонив "Львівгаз збуту" нараховувати плату за газ для населення: що відомо

Джерело:ZAXID.NET
Окружний адмінсуд Києва заборонив найбільшому постачальнику газу на Львівщині, компанії "Львівгаз збут", виставляти рахунки населенню за спожитий газ. Таке рішення ухвалили за позовом державної компанії "Нафтогаз України" до НКРЕКП, "Львівгаз збуту" та інших газопостачальних компаній з групи "Регіональна газова компанія".
"Львівгаз збуту" заборонено нараховувати плату за газ побутовим споживачам за період від початку 2018 року до січня 2021 року включно. Проте компанія продовжує закликати абонентів сплачувати рахунки.
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Суд частково задовольнив вимоги "Нафтогазу". Відтак 16 газзбутам, зокрема "Львівгаз збуту", заборонили "виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року".
Проте 23 лютого "Львівгаз збут" оприлюднив заяву, в якій вказав, що вважає ухвалу суду необґрунтованою та оскаржуватиме її, адже заборона виставляти рахунки за спожитий газ впливає на стабільність його постачання побутовим споживачам.
Позбавлення постачальників такого права суперечить Закону України "Про ринок природного газу", Правилам постачання природного газу, Типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам і Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
– повідомили у "Львівгаз збуті".
Компанія закликала своїх клієнтів сплатити вже нараховані суми за спожитий газ. Ухвала суду поки не набула чинності. Тож відповідачі ще мають час на апеляційне оскарження.