Суд перетворився на знаряддя тиску: депутати ЛОР звернулись до Зеленського щодо вироку Стерненку

Активіста Сергія Стерненка 23 лютого засудили до понад 7 років за ґратами з конфіскацією половини майна за "викрадення людини". Депутати ЛОР звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням провести судову реформу та забезпечити неупереджений розгляд справи Стерненка в апеляційному суді.

ЛОР 23 лютого ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського, генпрокурорки Ірини Венедіктової, Верховної Ради та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо обвинувального вироку у справі Стерненка. Народні обранці вважають такий вирок необґрунтованим та несправедливим.

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Депутати ЛОР стурбовані вироком

Депутати ЛОР написали звернення через стурбованість вироком, який 23 лютого оголосили Стерненку. Адже він є громадським діячем, який "відомий своєю активною українською позицією".

Ми вважаємо несправедливим і необґрунтованим вирок Приморського районного суду Одеси, на підставі якого відправлено за ґрати українського активіста Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у викраденні людини,

– зазначили у зверненні.

Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. За словами депутатів ЛОР, "це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей".

ЛОР вимагає впровадження судової реформи

У ЛОР зазначили, що справа Стерненка впродовж кількох років була "тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене та відкрите" розслідування.

"Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів" – додали у зверненні.

Депутати ЛОР вимагають забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Стерненка в апеляційному суді та негайного напрацювати й впровадити судову реформу в Україні.

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