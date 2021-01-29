Тернопільський окружний адмінсуд зобов'язав забудовника знести незаконно збудований 5 поверх у житловому комплексі у Львові. Позов проти ТОВ "Ферозіт" подала Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю через низку порушень під час будівництва ЖК.

Джерело: Тернопільський окружний адмінсуд

Забудовник повинен знести незаконно збудований поверх у житловому комплексі, що розташований на вулиці Варшавській у Львові. Таке рішення Тернопільського адмінсуду оприлюднили 27 січня у реєстрі судових рішень.

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Чому на компанію "Ферозіт" подали до суду

За матеріалами справи, у 2016 році на будівництво житлового комплексу на вулиці Варшавській прийшли з перевіркою інспектори ДАБК . Проте тоді їх на об’єкт не допустили .

. Проте тоді їх на об’єкт . На початку 2017 року інспекція знову повернулась на будівництво ЖК.

знову на будівництво ЖК. Інспектори виявили низку порушень – забудовник ТОВ "Ферозіт" додав не мансардний 5 поверх та перекриття між 5 та 6 поверхами , на якому розташовується машинне відділення ліфта. Усі ці добудови не відповідали проєктній документації.

– забудовник ТОВ "Ферозіт" не мансардний та , на якому розташовується машинне відділення ліфта. Усі ці добудови не відповідали проєктній документації. Компанія "Ферозіт" також відхилилась від містобудівних умов та обмежень – перевищила висоту ЖК з 17,7 метра до 21,1 метра, збільшила житлову площу з 661 до 738 квадратних метрів та будівельний об’єм з 5,7 тисячі кубічних метрів до 6,1 тисячі кубічних метрів.

– перевищила висоту ЖК з 17,7 метра до 21,1 метра, збільшила житлову площу з 661 до 738 квадратних метрів та будівельний об’єм з 5,7 тисячі кубічних метрів до 6,1 тисячі кубічних метрів. За такі порушення і нспекція наклала на забудовника штраф . Також інспектори видали припис про усунення порушень та приведення будівництва ЖК на Варшавській у відповідність до проєкту.

. Також інспектори видали припис про усунення порушень та приведення будівництва ЖК на Варшавській у відповідність до проєкту. Компанія "Ферозіт" штраф сплатила , проте усувати порушення відмовилась .

"Ферозіт" , проте . Саме тому у 2018 році справу скерували до суду.

Яке рішення прийняв суддя

У суді забудовник намагався заперечити позов інспекції про знесення 5 поверху. Компанія заявляла у суді, що квартира на цьому поверсі перебуває у праві власності приватної особи.

Проте суд, попри цей аргумент, повністю підтримав інспекцію ДАБК. Суддя зобов'язав забудовника знести незаконний 5 поверх, щоб ЖК почав відповідати містобудівним умовам та обмеженням.

Судове рішення набуде чинності впродовж 30 днів після прийняття. У цей час забудовник може оскаржити його в апеляційному суді.