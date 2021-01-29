Суд зобов'язав львівського забудовника знести незаконний поверх у ЖК: що відомо

Тернопільський окружний адмінсуд зобов'язав забудовника знести незаконно збудований 5 поверх у житловому комплексі у Львові. Позов проти ТОВ "Ферозіт" подала Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю через низку порушень під час будівництва ЖК.
Джерело: Тернопільський окружний адмінсуд
Забудовник повинен знести незаконно збудований поверх у житловому комплексі, що розташований на вулиці Варшавській у Львові. Таке рішення Тернопільського адмінсуду оприлюднили 27 січня у реєстрі судових рішень.
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Чому на компанію "Ферозіт" подали до суду
- За матеріалами справи, у 2016 році на будівництво житлового комплексу на вулиці Варшавській прийшли з перевіркою інспектори ДАБК. Проте тоді їх на об’єкт не допустили.
- На початку 2017 року інспекція знову повернулась на будівництво ЖК.
- Інспектори виявили низку порушень – забудовник ТОВ "Ферозіт" додав не мансардний 5 поверх та перекриття між 5 та 6 поверхами, на якому розташовується машинне відділення ліфта. Усі ці добудови не відповідали проєктній документації.
- Компанія "Ферозіт" також відхилилась від містобудівних умов та обмежень – перевищила висоту ЖК з 17,7 метра до 21,1 метра, збільшила житлову площу з 661 до 738 квадратних метрів та будівельний об’єм з 5,7 тисячі кубічних метрів до 6,1 тисячі кубічних метрів.
- За такі порушення інспекція наклала на забудовника штраф. Також інспектори видали припис про усунення порушень та приведення будівництва ЖК на Варшавській у відповідність до проєкту.
- Компанія "Ферозіт" штраф сплатила, проте усувати порушення відмовилась.
- Саме тому у 2018 році справу скерували до суду.
Яке рішення прийняв суддя
У суді забудовник намагався заперечити позов інспекції про знесення 5 поверху. Компанія заявляла у суді, що квартира на цьому поверсі перебуває у праві власності приватної особи.
Проте суд, попри цей аргумент, повністю підтримав інспекцію ДАБК. Суддя зобов'язав забудовника знести незаконний 5 поверх, щоб ЖК почав відповідати містобудівним умовам та обмеженням.
Судове рішення набуде чинності впродовж 30 днів після прийняття. У цей час забудовник може оскаржити його в апеляційному суді.