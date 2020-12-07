Шевченківський райсуд Львова звільнив від відбування покарання двох чоловіків. Вони 29 вересня викрали та побили палицями свого знайомого через 500 гривень боргу.

Чоловіки викрали свого знайомого та його сина. Зловмисники відвезли їх у брюховицький лісопарк. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як зловмисники викрали свого знайомого

Стурбована 28-річна львів'янка 29 вересня звернулась за допомогою у Шевченківський відділ поліції.

Жінка розповіла, що двоє невідомих чоловіків близько 21:00 на вулиці Брюховицькій побили та заштовхали до автівки ВАЗ-2101 її колишнього чоловіка та його сина.

Чоловіки вивезли їх у брюховицький лісопарк.

Там зловмисники прив’язали чоловіка до дерева та побили палицями.

Його син у цей час перебував у авто. Хлопця чоловіки не чіпали – він не постраждав.

Після побиття зловмисники поїхали геть з лісу.

Проте правоохоронці оперативно затримали їх за гарячими слідами.

Поліцейські встановили, що двоє 38-річних львів'ян викрали свого давнього знайомого через борг.

Як відбувався суд

Під час судового розгляду один зі зловмисників заявив, що знає постраждалого з дитинства. Чоловік розповів, що напередодні з його автівки зникли документи. Він пообіцяв заплатити 500 гривень своєму знайомому за допомогу у пошуку. Проте постраждалий нічого не знайшов, але й грошей не повернув. Тому зловмисник вирішив його викрасти. Також чоловіки викрали у постраждалого його авто Audi A6 як заставу до того часу, поки він не поверне борг.

Своєю чергою, постраждалий під час суду зазначив, що помирився зі своїми викрадачами та не має до них претензій.

Який вирок виніс суддя

Суддя Шевченківського райсуду Павло Едер дослідив матеріали справи й визнав двох львів’ян винними у викраденні людини та її авто. Він призначив зловмисникам покарання – 5 років за ґратами.

Проте суддя звільнив чоловіків відбування покарання з іспитовим терміном 3 роки. Протягом цього часу вони повинні періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну свого місця праці чи житла.