Водія, який винен у смерті дизайнера Петра Нестеренка-Ланька, звільнили від покарання

На трасі Львів – Шегині в Городоцькому районі Львівщини збили на пішохідному переході Петра Нестеренка-Ланька. Він був відомим львівським дизайнером і засновником Lviv Fashion Week. Внаслідок аварії чоловік загинув на місці. Це трапилося в листопаді 2020 року, а вже 27 квітня суд звільнив від покарання водія.

Враховуючи всі обставини та примирення з рідними загиблого, водію дали тільки рік іспитового терміну. Також він має заплатити 13,7 тисячі гривень судових витрат.

До теми У ДТП загинув дизайнер Петро Нестеренко-Ланько – засновник Lviv Fashion Week

Більше про судовий процес

У матеріалах засідання мовиться, що 35-річний Олег Я. повністю визнав свою вину. Чоловік розповів, що аварія трапилася несподівано та він намагався допомогти потерпілому.

Зважаючи на це, суддя Городоцького районного суду Наталія Яворська визнала Олега Я. винним. За вчинення смертельної аварії йому призначили три роки позбавлення волі.

Чому його звільнили

Винуватець аварії повністю відшкодував батькам дизайнера моральну й матеріальну шкоду. За це мати загиблого попросила не карати водія суворо. Вона також зазначила, що претензій до нього не має.

Завдяки каяттю і примиренню з батьками дизайнера, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання. Тепер він лише має впродовж року періодично з'являтися до органів державної пенітенціарної служби. Також чоловік повинен повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Більше про цю аварію