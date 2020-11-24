У Львові 23 листопада почалась традиційна благодійна акція "Святий Миколай для військових". Її проводять вже 6 рік поспіль. Долучитись до проєкту може кожен охочий.

Акцію "Святий Миколай для військових" організували Центр Військового Капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ та Фундація Святого Миколая. Про початок цьогорічної акції розповів настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Михальчук, повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про акцію "Святий Миколай для військових"

Фундація Святого Миколая проводить акцію вже 6 рік поспіль. За увесь цей час тисячі військових у різних куточках України відчули теплу атмосферу свята.

У 2019 році, завдяки пожертвам небайдужих людей, капелани відвідали понад 5 тисяч військовослужбовців – курсантів, ліцеїстів, солдат строкової служби ЗСУ та Нацгвардії й військових у зоні ООС – та подарували їм подарунки.

Де можна підтримати проєкт Святий Миколай для військових

Підтримати акцію можна, поклавши пожертву в скриньку Фундації Святого Миколая за такими адресами: