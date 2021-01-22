Ukraїner та Львівський муніципальний мистецький центр анонсували спільний проєкт. Виставку "Маланка. Відродження Карнавалу" відкриють 25 січня.

Подробиці про виставку



На стінах лекторію будуть представлені світлини Сергія Коровайного, Дмитра Бартоша та Олександра Хоменка, що показують святкування Маланки у Красноїльську, Космачі й Осичках. Ці фото були зроблені під час експедицій Ukraїner.

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"Протягом декількох років ми досліджували, як святкують Маланку у регіонах України, де радянські заборони не змогли перервати автентичні звичаї", – зауважила Катя Акварельна, більд-редакторка Ukraїner.

Й додала, що ідеєю для цієї експозиції стало розширення локальних традицій. У Львові Ukraїner покаже, які яскраві та нетипові для інших регіонів свята відбуваються на Буковині, Поділлі та Карпатах.

Довідка. Виставка триватиме з 25 січня до 14 лютого у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Адреса – вулиця Стефаника, 11. Вхід – вільний, у захисних масках.

До експозиції виставки також увійдуть роботи художниці Ірини Полянської: маски та крила, у які вбираються маланкарі під час буковинського карнавалу.

Мене завжди вражав колорит цього свята. Я радію, що мала можливість відтворити хоча б невелику його частинку,

– наголосила Полянська.

У 2022 році вона мріє зробити таку маску для себе та поїхати в Красноїльськ, аби відчути всі емоції святкування та взяти в ньому участь.

Як святкують Маланку у Красноїльську / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко



Цікаві факти про Маланку

Маланку або Щедрий вечір відзначають 13 січня за новим григоріанським календарем. Раніше ж свято припадало на 31 грудня, тобто було новорічним святом.

Найбільша й найвідоміша з усіх буковинських Маланок відбувається в селищі Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. Тисячі людей виходять на вулиці селища з виставами, піснями й танцями.

Традиції маланкування там зберегли, попри заборони радянської влади. Туди приїжджають туристи не тільки з усієї України, а і з інших країн світу.

Більше про традиції зимових свят в Україні – читайте в історії Ukraїner.

Довідка. Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.