Святкували Великдень: на Львівщині поступово відновлюють вакцинацію від коронавірусу

Львівщина стала однією з областей, де не зробили жодного щеплення у період Великодніх свят. Протягом 4 днів в області призупинили вакцинацію від коронавірусу.

Через збіг святкування Великодня та Міжнародного дня праці українці мали 4 вихідні дні поспіль. Тому протягом 4 травня мобільні бригади Львівщини не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Актуально Коронавірус у Львові та області: після Великодня ситуація залишається стабільною

На Львівщині 4 травня не провели жодного щеплення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов опублікував дані, згідно з якими, на Львівщині 4 травня не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Також у період Великодніх свят вакцинацію призупинили у Хмельницькій області. Наразі мобільні бригади Львівщини поступово відновлюють свою роботу.

За інформацією "Львівського порталу", 3 травня на Львівщині взагалі не проводили вакцинацію, а даних щодо кількості щеплень 2 травня взагалі немає. Водночас у передвеликодню суботу, 1 травня, в області вакцинували лише 20 людей.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

Не всі регіони України призупинили вакцинацію на свята. 4 травня щеплення зробили понад 3,42 тисячі українців.

Здебільшого в регіонах проводили від кількох десятків до кількох сотень щеплень. Найбільше щеплень зробили на Харківщині – 384 дози. Київська область посіла друге місце. Там зробили 355 щеплень.

На Великдень та Поливаний понеділок, 2 – 3 травня, в Україні суттєво знизились темпи вакцинації. Мобільні бригади зробили щеплення лише 177 та 919 людям.

Загалом на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 52 тисячі людей. Вакцинацію проводять безкоштовно. Раніше у Львівській облдержадміністрації заявили, що у жодного провакцинованого жителя області не виявили важких побічних реакцій



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу