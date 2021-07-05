Правоохоронці дізнались про гучне святкування з соцмереж. Наразі вони проводять розслідування.
До теми З феєрверками та російською музикою: студентки влаштували свято на меморіалі у Львові – відео
Студентки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні
- Правоохоронці встановили, що кілька дівчат запалювали феєрверки та танцювали під російську музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.
- Так вони святкували 18-річчя своєї подруги.
- Під час моніторингу соцмереж поліцейські побачили допис, проілюстрований фотографіями та відео святкування.
- Порушниці навчаються в університетах Львова та Тернополя.
Дівчатам загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "осквернення пам'ятника". Якщо провину студенток доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
Дивіться відео, як студентки влаштували святкування на меморіалі пам'яті: