Правоохоронці дізнались про гучне святкування з соцмереж. Наразі вони проводять розслідування.

До теми З феєрверками та російською музикою: студентки влаштували свято на меморіалі у Львові – відео

Студентки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні

Правоохоронці встановили, що кілька дівчат запалювали феєрверки та танцювали під російську музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Так вони святкували 18-річчя своєї подруги.

Під час моніторингу соцмереж поліцейські побачили допис, проілюстрований фотографіями та відео святкування.

Порушниці навчаються в університетах Львова та Тернополя.

Дівчатам загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "осквернення пам'ятника". Якщо провину студенток доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

Дивіться відео, як студентки влаштували святкування на меморіалі пам'яті: