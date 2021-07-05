Танці та феєрверки на Меморіалі Небесної Сотні у Львові: біля пам'ятника посилять охорону

На Меморіалі Героїв Небесної Сотні 4 липня кілька студенток святкували День народження з російською музикою та феєрверкамия. Біля пам'ятника планують посилити охорону.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Дівчатам загрожує позбавлення волі.

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Мерія скерувала лист у поліцію

Виконувач обов'язків директора ЛКП "Зелений Львів" Володимир Данилюк розповів, що Львівська мерія скерувала лист у поліцію щодо святкування Дня народження на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Мені дуже прикро, що наша молодь не усвідомлює значення цього громадського простору. Зі свого боку ми скерували листа в поліцію, щоб вони дали правову оцінку діям цих молодих людей,

– зазначив посадовець.

Данилюк зазначив, що до дівчат підійшов охоронець. Він зупинив святкування, після чого студентки пішли геть. Однак, на думку посадовця, охоронець зробив це дещо запізно, адже він мав попередити та запобігти цьому ганебному інциденту.

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Біля Меморіалу хочуть посилити охорону

Данилюк зазначив, що на Меморіалі є один пост охорони. Окрім цього, тут встановили камери відеоспостереження.

"Але оскільки випадки порушення громадського спокою тут трапляються час від часу, то, думаю, є необхідність встановити другий пост, аби ця охорона була якіснішою. Це питання ми розглядатимемо з наступного тижня", – додав посадовець.

За його словами, охоронці мають право затримати порушників та викликати поліцію. Проте вони не мають повноважень встановлювати особи зловмисників. Цим займаються правоохоронці, які розслідують справи та накладають відповідні адмінстягнення.