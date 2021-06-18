Охочі зможуть побачити танці львівських лікарів на День медика. Ролик презентують на ютуб-каналі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Медики швидкої зняли танцювальний кліп

День медика відзначатимуть 20 червня. З цієї нагоди медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зняли оригінальний кліп. Речниця центру Тетяна Андрєєва розповіла, що зйомки відбувались 16 червня на подвір’ї Підгорецького замку.

Зініціювали та організували танець 28 медиків станції "Буськ" Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги віком від 20 до 65 років. Також ще були 2 карети швидкої допомоги, але їх відзняли й вони поїхали на виклики,

– зазначила Андрєєва.

Зйомки кліпу та його монтаж проспонсорував меценат, який побажав залишитися невідомим.

Дивіться фото, як медики знімали кліп / Львівського облцентру екстреної медичної допомоги

Медики долучились до міжнародного флешмобу

Словами Андрєєвої, медики підхопили всесвітній танцювально-медичний флешмоб JerusalemaDanceChallenge. Вони танцювали під їхню ж мелодію. Танці виконували у своїх фірмових червоних костюмах та спецформі, в якій виїжджають до хворих на коронавірус. Зйомки тривали з 10:00 упродовж цілого дня.

"Нічого зрежисовано для кліпу не було. Концепцію танцю медики придумували самі. А ось дублів було багато. Участь у кліпі також взяли діти медиків", – додала речниця центру.

Наприкінці кліпу дорослі встали у форму серця, а діти впустили в небо повітряні кульки.

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