Апеляційний суд Львова засудив чоловіка до тюремного ув'язнення. Шахрай обікрав 2 пенсіонерів – він зателефонував до них і хитрощами виманив 130 тисяч гривень.

Спочатку Галицький суд присудив чоловікові 1 рік іспитового терміну. Проте прокурори подали апеляцію і тепер шахрай сидітиме у в'язниці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як телефонний шахрай виманив у пенсіонерів 130 тисяч гривень

25-річний чоловік у лютому 2020 року розробив шахрайську схему.

Він зателефонував до літньої жінки та сказав, що її син буцімто потрапив у аварію та збив дівчину. "Постраждалій" потрібно робити операцію, тому жінка повинна вислати аферисту гроші.

Пенсіонерка повірила у цю байку та віддала шахраєві свої гроші.

Аналогічним чином аферист вчинив й з іншим пенсіонером.

Всього чоловік виманив у постраждалих 130 тисяч гривень.

Як судили шахрая

Галицький суд засудив афериста за шахрайства до 1 року умовного ув'язнення. Проте суддя звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.

Прокурори подали апеляцію. Апеляційний суд скасував попереднє рішення Галицького суду й ухвалив новий вирок для шахрая. Тепер зловмисник відбуватиме покарання у в'язниці протягом року.