У Золочівському районі Львівщини підприємець та 2 його дітей розповсюджували фальсифіковані алкоголь та сигарети через роздрібні магазини. Під час обшуків правоохоронці вилучили вражаючу кількість контрафакту – 5,7 тисячі пляшок горілки та 10 тисяч пачок цигарок.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як зловмисники збували фальсифіковані сигарети та алкоголь

За інформацією слідства, підприємець та 2 його дорослих дітей продавали фальсифіковані алкоголь та цигарки.

Під час обшуків у 3 магазинах, де реалізовували фальсифікат, та на 2 складах правоохоронці вилучили 5,7 тисячі пляшок алкоголю різних марок та майже 11 тисяч пачок цигарок невідомого походження.

Увесь "товар" був з ознаками підроблення та з підробленими марками акцизного збору.

Правоохоронці скерували фальсифікат на експертне дослідження.

За попередньою інформацією, вартість вилучених товарів становить близько мільйона гривень.

Дивіться фото з місць обшуку / Фото поліції Львівщини та Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці встановлюють походження фальсифікату, всю мережу його реалізації, а також усіх людей, які були причетні до скоєння цього злочину.

Невдовзі зловмисникам оголосять про підозру. Досудове розслідування триває.