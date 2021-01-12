Тисячі пляшок підробленого алкоголю: у магазинах Львівщини продавали фальсифікат – фото
У Золочівському районі Львівщини підприємець та 2 його дітей розповсюджували фальсифіковані алкоголь та сигарети через роздрібні магазини. Під час обшуків правоохоронці вилучили вражаючу кількість контрафакту – 5,7 тисячі пляшок горілки та 10 тисяч пачок цигарок.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як зловмисники збували фальсифіковані сигарети та алкоголь
- За інформацією слідства, підприємець та 2 його дорослих дітей продавали фальсифіковані алкоголь та цигарки.
- Під час обшуків у 3 магазинах, де реалізовували фальсифікат, та на 2 складах правоохоронці вилучили 5,7 тисячі пляшок алкоголю різних марок та майже 11 тисяч пачок цигарок невідомого походження.
- Увесь "товар" був з ознаками підроблення та з підробленими марками акцизного збору.
- Правоохоронці скерували фальсифікат на експертне дослідження.
- За попередньою інформацією, вартість вилучених товарів становить близько мільйона гривень.
Дивіться фото з місць обшуку / Фото поліції Львівщини та Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Слідчі відкрили кримінальне провадження за збут підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці встановлюють походження фальсифікату, всю мережу його реалізації, а також усіх людей, які були причетні до скоєння цього злочину.
Невдовзі зловмисникам оголосять про підозру. Досудове розслідування триває.
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