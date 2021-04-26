Християни східного обряду 25 квітня відзначали свято Входу Господнього в Єрусалим. У цей день традиційно у храмах освячували вербові гілки. Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував фото натовпів біля церков міста, які з'явились у мережі.

Ситуація з коронавірусом у Львові залишається тривожною. Проте з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону.

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Більшість львів'ян дотримуються карантину

Мер Львова Андрій Садовий на брифінгу 26 квітня розповів, що бачив фото велелюдного святкування Вербної неділі у Львові. 25 квітня тисячі львів'ян прийшли до храмів освячувати вербові гілки.

Коли освячували лозу, то не зовсім були дотримані карантинні норми. Загалом, ми маємо зріз по всіх храмах міста Львова – люди є відповідальними,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що у Львові провели ZOOM-зустрічі всіх священників міста та лікарів. Медики розповіли священнослужителям про поточну ситуацію з коронавірусом у Львові.

"Кожен настоятель храму розуміє свою персональну відповідальність. Дуже багато священнослужителів перехворіло, і дуже багато львів'ян перехворіло", – зазначив міський голова.

Садовий нагадав, що є чітка рекомендація Ради церков. Там прописано, що люди, повинні перебувати за межами храму та бути на безпечній відстані одне від одного.

"Якщо хтось зі священнослужителів боїться на цьому наголосити, то ми спробуємо ще раз це донести", – підсумував мер.

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У Вербну неділю біля львівських храмів зібралось багато вірян / Фото "Вголос"

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,74 тисячі людей. 47,49 тисячі хворих вже одужали, а 1550 – померли.

Лабораторні центри 25 квітня провели 1082 ПЛР-тести. 311 з них виявились позитивними.

За рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту зону.

Водночас міська комісія ТЕБ та НС 26 квітня дещо послабила карантин у місті.

У Львові дозволили роботу спортзалам, ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування.

Також у місті відновлюють роботу заклади культури – театри, музеї, галереї, кінотеатри тощо.

З 27 квітня у львівському громадському транспорті з 11:00 до 16:00 не діятиме режим спецперевезень – у цей час пільговиків возитимуть безкоштовно.

З 5 травня у Львові почнуть працювати позашкільні гуртки, а учні 5 – 11 класів зможуть повернутись до шкіл.

Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.



Деякі парафіяни зовсім не дотримувались карантинних норм / Фото "Вголос"



Садовий засудив велелюдне святкування Вербної неділі / Фото Дмитра Барабаша