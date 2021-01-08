У Львові 7 січня відбулось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 4 громадянам Туреччини, які перебували на складі з понад тонною героїну. Суд обрав для зловмисників найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Суд визнав підозри щодо зловмисників обґрунтованими. Чоловікам загрожує до 10 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як затримали зловмисників

Під час обшуку складів у Львові правоохоронці затримали 4 громадян Туреччини. Там зловмисники фасували понад тонну героїну.

Наркотики вони планували вивезти до Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

Рекордну партію героїну контрабандою ввезли з Пакистану у Морський торговельний порт "Південний", що розташований в Одесі.

Потім "товар" виглядом харчової продукції транспортували у Львів.

Орієнтована вартість наркотиків, які вилучили правоохоронці, на "чорному ринку" становить 2,3 мільярда гривень.

Дивіться фото зі складу, де фасували понад тонну героїну / Фото Львівської прокуратури

Яке рішення виніс суд

Суд 7 січня розглянув клопотання Львівської облпрокуратури. Суддя обрав для зловмисників найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере контрабандистам покарання.