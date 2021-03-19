Працівники "Південного" пікетували Львівську міськраду: які їхні вимоги

Підприємці, які працюють на території приватного ринку "Південний", вийшли 19 березня до Ратуші. Вони висловили своє обурення жорстким карантином в регіоні.

Через локдаун на Львівщині роботу непродовольчого ринку тимчасово зупинили. Проте керівництво торговельного майданчика вимагає оплачувати оренду, попри карантинні обмеження.

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Яка позиція місцевої влади

Андрій Садовий запропонував звернутися від виконавчого комітету міста до власників приміщень, які мають орендарів. Він висловив сподівання, що власники торговельних площ зроблять крок на зустріч та скасують орендну плату на час локдауну.

Щодо комунального майна ми зробили нульову ставку для тих, хто орендує майно у громади,

– зазначив Андрій Садовий.

До підприємців вийшов і заступник міського голови з економічних питань Андрій Москаленко. На його думку, сталася "недокомунікація між керівництвом ринку та підприємцями".

Він також підтримав позицію очільника міста щодо того, що підприємці не мають сплачувати оренду на час локдауну.

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Що відомо про ринок "Південний" Це найбільший торговельний комплекс у Львові, який почав свою роботу у 1996 році. На території ринку розташовано понад 2 тисячі різноманітних крамниць. Його територія перебуває у приватній власності Петра Писарчука, місцевого бізнесмена.

Що відомо про локдаун на Львівщині

Низку обмежень прийняли на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

Від 19 березня у Львові заборонили роботу закладів культури та освіти ресторанів, кафе, ТРЦ, зокрема й магазинів з одягом.

Локдаун на Львівщині триватиме щонайменше до 28 березня.

Кількість хворих на Львівщині продовжує зростати. Станом на ранок 19 березня зареєстрували 1140 нових випадків.

Все більше людей потребують госпіталізації.

Органи місцевої влади анонсували облаштування додаткових ліжок у поліклініках та госпіталях.