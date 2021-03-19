Працівники "Південного" пікетували Львівську міськраду: які їхні вимоги

Джерело:ZAXID.NET
Підприємці, які працюють на території приватного ринку "Південний", вийшли 19 березня до Ратуші. Вони висловили своє обурення жорстким карантином в регіоні.
Через локдаун на Львівщині роботу непродовольчого ринку тимчасово зупинили. Проте керівництво торговельного майданчика вимагає оплачувати оренду, попри карантинні обмеження.
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Андрій Садовий запропонував звернутися від виконавчого комітету міста до власників приміщень, які мають орендарів. Він висловив сподівання, що власники торговельних площ зроблять крок на зустріч та скасують орендну плату на час локдауну.
Щодо комунального майна ми зробили нульову ставку для тих, хто орендує майно у громади,
– зазначив Андрій Садовий.
До підприємців вийшов і заступник міського голови з економічних питань Андрій Москаленко. На його думку, сталася "недокомунікація між керівництвом ринку та підприємцями".
Він також підтримав позицію очільника міста щодо того, що підприємці не мають сплачувати оренду на час локдауну.
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