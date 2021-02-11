Товари на понад мільйон гривень: митники викрили контрабандистів
Митники викрили ймовірного контрабандиста. В автівці чоловіка вони знайшли косметику та запчастини на понад мільйон гривень, хоча, за документами, вони коштували лише 200 тисяч гривень.
Джерело:Державна митна служба України
Чоловік намагався провезти товари з Польщі. Митники викрили його на пункті пропуску Шегині – Медика.
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Як знайшли контрабанду на мільйон гривень
- Водій в'їжджав в Україну з Польщі через пункт пропуску Шегині – Медика.
- Чоловік показав митникам документи, у яких зазначалось, що він перевозить з Великої Британії до Києва понад 4 тонни товарів: косметичні засоби, монтажні частини до басейнів, запчастини до газового обладнання тощо.
- Проте під час митного контролю працівники Галицької митниці з'ясували, що насправді продавцями та відправниками цих товарів є інші фірми, аніж зазначено в документах.
- Також вартість контрабанди значно перевищувала 200 тисяч гривень, як було заявлено в рахунку-фактурі.
- Загальна вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.
Чоловік в'їжджав з Польщі в Україну / Фото Державної митної служби
Що загрожує контрабандистам
Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю. За таке правопорушення зловмисникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди.
Невдовзі митники скерують справу до суду.
В автівці знайшли товари на мільйон гривень / Фото Державної митної служби
Митники склали протокол про порушення митних правил / Фото Державної митної служби
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