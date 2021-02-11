Митники викрили ймовірного контрабандиста. В автівці чоловіка вони знайшли косметику та запчастини на понад мільйон гривень, хоча, за документами, вони коштували лише 200 тисяч гривень.

Чоловік намагався провезти товари з Польщі. Митники викрили його на пункті пропуску Шегині – Медика. До теми Понад 37 тисяч пачок сигарет: митники вилучили рекордну партію контрабанди – фото Як знайшли контрабанду на мільйон гривень Водій в'їжджав в Україну з Польщі через пункт пропуску Шегині – Медика.

Чоловік показав митникам документи, у яких зазначалось, що він перевозить з Великої Британії до Києва понад 4 тонни товарів: косметичні засоби, монтажні частини до басейнів, запчастини до газового обладнання тощо.

Проте під час митного контролю працівники Галицької митниці з'ясували, що насправді продавцями та відправниками цих товарів є інші фірми, аніж зазначено в документах.

Також вартість контрабанди значно перевищувала 200 тисяч гривень, як було заявлено в рахунку-фактурі.

Загальна вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень.

Чоловік в'їжджав з Польщі в Україну / Фото Державної митної служби Що загрожує контрабандистам Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю. За таке правопорушення зловмисникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди. Невдовзі митники скерують справу до суду.

В автівці знайшли товари на мільйон гривень / Фото Державної митної служби

Митники склали протокол про порушення митних правил / Фото Державної митної служби