Товари на понад мільйон гривень: митники викрили контрабандистів

Джерело:Державна митна служба України
Митники викрили ймовірного контрабандиста. В автівці чоловіка вони знайшли косметику та запчастини на понад мільйон гривень, хоча, за документами, вони коштували лише 200 тисяч гривень.
Чоловік намагався провезти товари з Польщі. Митники викрили його на пункті пропуску Шегині – Медика.
До теми Понад 37 тисяч пачок сигарет: митники вилучили рекордну партію контрабанди – фото
Чоловік в'їжджав з Польщі в Україну / Фото Державної митної служби
Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю. За таке правопорушення зловмисникам загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди.
Невдовзі митники скерують справу до суду.
В автівці знайшли товари на мільйон гривень / Фото Державної митної служби
Митники склали протокол про порушення митних правил / Фото Державної митної служби