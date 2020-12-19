Суд виправдав ексначальника управління житлового господарства та інфраструктури Львова Юрія Гольця. Чиновника звинувачували у службовій недбалості після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Галицький районний суд Львова виніс вирок Гальцю 14 грудня. Про це свідчать дані на сайті Держреєстру судових рішень.

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За звинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків – 24 канал), визнати невинним і виправдати,

– мовиться у тексті вироку.

Деталі справи

Прокуратура вимагала визнати Гольця винним у тому, що він як посадова особа не вживав заходів для забезпечення стійкості полігону твердих побутових відходів. Зокрема:

не вжив інженерні заходи для забезпечення стійкості полігону як споруди, його довговічності і безпеки для навколишнього природного середовища;

не забезпечував підприємство належним ущільненням і пересипанням ізолюючим матеріалом при складуванні відходів безпечних величин укосів полігону.

Це, за даними прокуратури, і призвело до загибелі людей.

Втім, колегія суддів вирішила, що звинувачення проти Гольця "не знайшли свого підтвердження".

Також суд виправдав чиновника від звинувачень в тому, що він своїми діями завдав матеріальних збитків на загальну суму 1,3 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У 2016 році на сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області сталася пожежа. Коли сміття обвалилося, під завалами опинилися 3 пожежників і один комунальник. Всі вони загинули.