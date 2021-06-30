Трагедія на Львівському півмарафоні: причина загибелі 23-річного бігуна

У 23-річного учасника Львівського півмарафону Микити Носадчука 27 червня під час забігу зупинилось серце. Лікарі не змогли реанімувати хлопця. Однією з причин його загибелі було зневоднення.

Микита Носадчук жив у Львові. Він близько 2 років працював у ІТ-компанії SoftServe.

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Загиблий зловживав енергетичними напоями

Начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін розповів, що серед причин зупинки серця Микити Носадчука було зловживання енергетичними напоями. Хлопець не був професійним спортсменом, а радше самоучкою-аматором.

Бігав з високим пульсом (175 – 189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до "червоної" зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою,

– зазначив посадовець.

За словами патологоанатома, енергетик, який загиблий приймав перед забігом, глушив сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення.

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Учасник півмарафону дуже швидко біг

За словами Нікуліна, бігун мчав до фінішу на грані своїх можливостей. Зважаючи на його результати на змаганнях у Черкасах, у Львові він біг набагато швидше.

"15-кілометрову дистанцію півмарафону Микита пробіг за дуже швидкий час, встановив особистий рекорд і з усіх сил прагнув його покращити на дистанції 21 кілометр", – додав посадовець.

Хлопцю стало погано за 200 метрів до фінішу. Лікарі близько години намагались врятувати його життя, проте нічого не вдалось.

Микита Носадчук вже не вперше брав участь у забігах. Зокрема у 2019 році він пробіг марафон у Києві.