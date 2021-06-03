Трагедія на водоспаді Кам'янка: з'явились деталі загибелі школяра

У національному парку "Сколівські Бескиди" на водоспаді Кам'янка 2 червня загинув 12-річний учень львівської школи №82. Разом зі школярами перебували 5 дорослих. Проте, на жаль, хлопчика врятувати не вдалось.

Після трагедії у 45-річної вчительки, яка організувала екскурсію, трапився серцевий напад. Наразі вона перебуває в реанімації Сколівської ЦРЛ.

До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад

Хлопчика не змогли врятувати ні вчителі, ні медики

Водоспад у Кам’янці має неабиякий попит у туристів. Сюди постійно приїздять шкільні екскурсії. 2 червня до водоспаду прибули 2 класи львівської школи №82. 44 школярів супроводжували 5 дорослих – троє вчителів та двоє батьків.

Хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він посунувся, послизнулась нога і хлопчик впав у воду,

– розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик

На місце події викликали рятувальників. Вчителі та місцеві жителі до приїзду медиків намагались допомогти хлопчику. Проте він опинився посередині водоспаду, де течія була найсильнішою.

Рятувальники прибули протягом 10 хвилин. Вони за допомогою бензопили звільнили школяра з-під дерева, за яке він зачепився. Проте було вже запізно. Медики намагались провести реанімаційні заходи, але врешті констатували смерть дитини.

За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до 5 років ув'язнення.

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Вчителі після інциденту опинились у лікарні

Правоохоронцям поки не вдалось допитати класну керівницю хлопчика. Після трагедії у 45-річної жінки трапився серцевий напад. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості в реанімації Сколівської ЦРЛ. Медики готують жінку до комп'ютерної томографії. Через невтішний стан здоров'я вчительки, її поки не перевозитимуть у якусь з львівських лікарень.

Також внаслідок трагедії постраждав вчитель християнської етики. 53-річний чоловік кинувся у воду й намагався врятувати хлопчика. Внаслідок довгого перебування у крижаній воді він отримав переохолодження.

Школяр нещодавно відсвяткував свій День народження

Вхід у заповідник Сколівські бескиди не є безкоштовним. Проте особливих заходів безпеки біля водоспаду немає. Відвідувачів захищають лише трухляві поручні, кілька загороджувальних стовпців та маленька табличка з попередженням, що біля водоспаду слизько. Однак той текст майже неможливо прочитати.

Мама загиблого Юліана Прадєд на своїй фейсбук-сторінці розповіла, що її синові 1 червня виповнилось 12 років. Останнє фото хлопчика, яке залишилось у її телефоні, було саме зі святкування його Дня народження.

"Сьогодні (2 червня – 24 канал) моя дитина поїхала на шкільну екскурсію і більше не повернулась. Вчора йому виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає зі мною, з нами. Біль така, що не описати словами", – зазначила жінка.

Мама загиблого подякувала усім небайдужим за підтримку та обіцяла повідомити про дату прощання згодом.



Школяр відсвяткував День народження 1 червня / Скриншот зі сторінки Юліани Прадєд