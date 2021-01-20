Трапився вибух: на Львівщині ледь не згоріла дерев'яна каплиця – фото згарища
У Стрию, що на Львівщині, 20 січня трапилась нищівна пожежа у дерев'яній каплиці. Причиною загоряння був вибух, внаслідок якого 62-річний паламар отримав опіки обличчя.
Пожежа трапилась близько 7:13 на вулиці Львівській. Наразі обставини загоряння у капличці встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 7:13 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній каплиці Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- Коли вони приїхали, то побачили, що вогонь охопив каплицю всередині.
- Рятувальники, не гаючи часу, одягнули апарати захисту органів дихання та зору й приступили до ліквідації займання.
- О 7:29 пожежу локалізували, а о 7:55 її повністю подолали.
- До ліквідації займання залучили 3 одиниці спецтехніки та 15 надзвичайників.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Причиною пожежі був вибух
Надзвичайники з'ясували, що причиною пожежі був вибух. Внаслідок нього 62-річний чоловік отримав опіки обличчя. Проте паламар відмовився від госпіталізації.
Вибух знищив дерев'яні стіну та перекриття й пошкодив дах прибудови з газоблоків. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив дерев'яну стіну, дах та церковний інвентар. Проте надзвичайники все ж врятували каплицю від повного знищення. Наразі правоохоронці встановлюють точні причини виникнення займання.
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