У Стрию, що на Львівщині, 20 січня трапилась нищівна пожежа у дерев'яній каплиці. Причиною загоряння був вибух, внаслідок якого 62-річний паламар отримав опіки обличчя.

Пожежа трапилась близько 7:13 на вулиці Львівській. Наразі обставини загоряння у капличці встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 7:13 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній каплиці Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

Коли вони приїхали, то побачили, що вогонь охопив каплицю всередині.

Рятувальники, не гаючи часу, одягнули апарати захисту органів дихання та зору й приступили до ліквідації займання.

О 7:29 пожежу локалізували, а о 7:55 її повністю подолали.

До ліквідації займання залучили 3 одиниці спецтехніки та 15 надзвичайників.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Причиною пожежі був вибух

Надзвичайники з'ясували, що причиною пожежі був вибух. Внаслідок нього 62-річний чоловік отримав опіки обличчя. Проте паламар відмовився від госпіталізації.

Вибух знищив дерев'яні стіну та перекриття й пошкодив дах прибудови з газоблоків. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив дерев'яну стіну, дах та церковний інвентар. Проте надзвичайники все ж врятували каплицю від повного знищення. Наразі правоохоронці встановлюють точні причини виникнення займання.