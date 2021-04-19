На трасах Львівщини встановлять ще 19 камер автофіксації порушень ПДР

Джерело:Служба автомобільних доріг Львівщини
На дорогах державного значення Львівщини з'являться ще 19 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлюватмуть у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.
Роботи зі встановлення камер автофіксації порушень ПДР вже стартували. Комплекси з'являться на трасах Львівщини впродовж квітня – травня.
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Прилади контролю встановлюватимуть на ділянках з підвищеною аварійністю. На трасах Львівщини загалом працюватимуть 22 камери. Три з них встановили у 2020 році. Камери, які працюють на трасі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську, за перші години роботи зафіксували понад 800 порушень ПДР.
Керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів, що служба робить усе, щоб траси Львівщини були безпечними. Зокрема, в області ремонтують та будують дороги, розширяють проїзні частини, вдосконалюють транспортні розв'язки тощо.
Безвідповідальних водіїв, які нехтують вимогами Правил дорожнього руху, зокрема швидкісним режимом, досить часто зустрічаємо на дорогах. Лише контроль дозволить зменшити аварійність та їх наслідки на автомобільних шляхах,
– підсумував Береза.
У 2021 році комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР встановлять на таких трасах: