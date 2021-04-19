На трасах Львівщини встановлять ще 19 камер автофіксації порушень ПДР

На дорогах державного значення Львівщини з'являться ще 19 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлюватмуть у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.

Роботи зі встановлення камер автофіксації порушень ПДР вже стартували. Комплекси з'являться на трасах Львівщини впродовж квітня – травня.

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На трасах Львівщини стане більше камер фіксації порушень ПДР

Прилади контролю встановлюватимуть на ділянках з підвищеною аварійністю. На трасах Львівщини загалом працюватимуть 22 камери. Три з них встановили у 2020 році. Камери, які працюють на трасі М-06 Київ – Чоп у Солонці та Буську, за перші години роботи зафіксували понад 800 порушень ПДР.

Керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів, що служба робить усе, щоб траси Львівщини були безпечними. Зокрема, в області ремонтують та будують дороги, розширяють проїзні частини, вдосконалюють транспортні розв'язки тощо.

Безвідповідальних водіїв, які нехтують вимогами Правил дорожнього руху, зокрема швидкісним режимом, досить часто зустрічаємо на дорогах. Лише контроль дозволить зменшити аварійність та їх наслідки на автомобільних шляхах,

– підсумував Береза.

На яких трасах встановлять камери

У 2021 році комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР встановлять на таких трасах:

М-06 Київ – Чоп (10 комплексів): по 1 камері у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв'язки у Солонці та по 2 – в Гамаліївці та Чишках;

(10 комплексів): по 1 камері у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв'язки у Солонці та по 2 – в Гамаліївці та Чишках; М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська : 1 камера у селі Великий Дорошів;

: 1 камера у селі Великий Дорошів; М-10 Львів – Краковець: 3 камери у Підрясному, Івано-Франкове та Наконечне Перше;

3 камери у Підрясному, Івано-Франкове та Наконечне Перше; Західний обхід міста Львова – по 1 камері в Рудному та Зимній Воді;

– по 1 камері в Рудному та Зимній Воді; М-11 Львів – Шегині – 1 камера в Бартатові;

– 1 камера в Бартатові; Н-17 Львів – Радехів – Луцьк – 2 камери в межах населених пунктів Вислобоки та Ременів.