На Львівщині 2 листопада на трасі Київ – Чоп трапилась ДТП за участю 3 автомобілів. Внаслідок аварії постраждав один з водіїв. Його відвезли до лікарні.

Аварія трапилась неподалік міста Буськ близько 21:30. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині водій Subaru врізався в дерево та загинув: фото Як трапилась ДТП Тягач MAN, за кермом якого перебував 59-річний житель Черкащини, здійснював поворот.

В той момент він зіткнувся з автівкою Chevrolet.

Після цього Chevrolet зіштовхнувся з мікроавтобусом "Газель".

За кермом "Газелі" був 60-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП 35-річний житель Рівненщини, який кермував автівкою Chevrolet, отримав травми.

Медики відвезли його до лікарні.

ДТП трапилась близько 21:30 / Фото поліції Львівщини Правоохоронці розслідують причини та обставини ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Внаслідок аварії постраждав 35-річний водій / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини