На трасі Київ – Чоп трапилась потрійна ДТП: є постраждалі – фото
На Львівщині 2 листопада на трасі Київ – Чоп трапилась ДТП за участю 3 автомобілів. Внаслідок аварії постраждав один з водіїв. Його відвезли до лікарні.
Аварія трапилась неподалік міста Буськ близько 21:30. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Тягач MAN, за кермом якого перебував 59-річний житель Черкащини, здійснював поворот.
- В той момент він зіткнувся з автівкою Chevrolet.
- Після цього Chevrolet зіштовхнувся з мікроавтобусом "Газель".
- За кермом "Газелі" був 60-річний місцевий житель.
- Внаслідок ДТП 35-річний житель Рівненщини, який кермував автівкою Chevrolet, отримав травми.
- Медики відвезли його до лікарні.
ДТП трапилась близько 21:30 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці розслідують причини та обставини ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Внаслідок аварії постраждав 35-річний водій / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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