ДТП трапилась між селом Кізлів та Буськом. Наразі рух цією ділянкою – ускладнений.

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Автоцистерна перекинулась на бік

Приблизно о 8:00 на трасі Київ – Чоп зіштовхнулись легковик ВАЗ та вантажівка з цистерною.

Внаслідок ДТП автоцистерна перекинулась на бік.

Вона перегородила усю дорогу.

ВАЗ вилетів у кювет.

На щастя, ніхто не загинув. Проте 2 людини отримали травми.

Дивіться фото з місця аварії / Фото 24 канал, "Варта 1" та Патрульної поліції

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На трасі утворились черги на кілька кілометрів

Внаслідок ДТП проїзд трасою наразі ускладнений. Патрульні організували реверсний рух узбіччям. Однак через насичений трафік утворились черги з автомобілів на 3 – 4 кілометри.

Також ускладнився проїзд для великогабаритних автомобілів. Поліцейські закликають водіїв за можливості об'їжджати цю ділянку дороги іншим шляхом. Наразі на місці аварії працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ДТП.

Дивіться відео з місця ДТП: