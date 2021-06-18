На трасі Київ – Чоп зіткнулись легковик і автоцистерна: утворився затор на кілька кілометрів

На Львівщині 18 червня трапилась масштабна ДТП – зіштовхнулись легковик та автоцистерна. Внаслідок аварії на трасі Київ – Чоп утворились черги з автомобілів на кілька кілометрів.
ДТП трапилась між селом Кізлів та Буськом. Наразі рух цією ділянкою – ускладнений.
До теми Моторошна аварія на Львівщині: розбилися двоє п'яних неповнолітніх – фото
Автоцистерна перекинулась на бік
- Приблизно о 8:00 на трасі Київ – Чоп зіштовхнулись легковик ВАЗ та вантажівка з цистерною.
- Внаслідок ДТП автоцистерна перекинулась на бік.
- Вона перегородила усю дорогу.
- ВАЗ вилетів у кювет.
- На щастя, ніхто не загинув. Проте 2 людини отримали травми.
Дивіться фото з місця аварії / Фото 24 канал, "Варта 1" та Патрульної поліції
До теми На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото
На трасі утворились черги на кілька кілометрів
Внаслідок ДТП проїзд трасою наразі ускладнений. Патрульні організували реверсний рух узбіччям. Однак через насичений трафік утворились черги з автомобілів на 3 – 4 кілометри.
Також ускладнився проїзд для великогабаритних автомобілів. Поліцейські закликають водіїв за можливості об'їжджати цю ділянку дороги іншим шляхом. Наразі на місці аварії працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП: