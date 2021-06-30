Розлетілись у різні боки: на трасі Київ – Чоп мікроавтобус в'їхав в авто дорожньої служби

Аварія трапилась у селі Верхнє Синьовидне. На місці ДТП працюють правоохоронці.
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Мікроавтобус влетів в авто дорожньої служби
- У Сколівському районі на трасі М-06 Київ – Чоп трапилась нищівна аварія.
- Мікроавтобус Mercedes Sprinter влетів в автомобіль дорожньої служби Hoffmann, який у той час наносив розмітку.
- Внаслідок ДТП Mercedes перекинувся на бік.
- Своєю чергою, авто дорожньої служби сильно постраждало – у нього повністю пом'ялась передня частина кузова.
- На місце події приїхали правоохоронці та медики.
- Наразі невідомо, чи внаслідок аварії хтось з її учасників постраждав.
- Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.
Дивіться відео з місця ДТП:
Мікроавтобус влетів в авто дорожньої служби / Фото "Варта 1"