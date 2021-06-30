Розлетілись у різні боки: на трасі Київ – Чоп мікроавтобус в'їхав в авто дорожньої служби

30 червня 2021 , 18:06
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Джерело:

"Варта 1"

На Львівщині 30 червня трапилась нищівна ДТП – мікроавтобус Mercedes Sprinter влетів в автомобіль дорожньої служби. Внаслідок аварії Mercedes перекинувся, а інша автівка дуже пошкодилась.

Аварія трапилась у селі Верхнє Синьовидне. На місці ДТП працюють правоохоронці.

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Мікроавтобус влетів в авто дорожньої служби

  • У Сколівському районі на трасі М-06 Київ – Чоп трапилась нищівна аварія.
  • Мікроавтобус Mercedes Sprinter влетів в автомобіль дорожньої служби Hoffmann, який у той час наносив розмітку.
  • Внаслідок ДТП Mercedes перекинувся на бік.
  • Своєю чергою, авто дорожньої служби сильно постраждало – у нього повністю пом'ялась передня частина кузова.
  • На місце події приїхали правоохоронці та медики.
  • Наразі невідомо, чи внаслідок аварії хтось з її учасників постраждав.
  • Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.

Дивіться відео з місця ДТП:

 

Зауважте! У Сокалі 28 червня водій Audi A4 в'їхав у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок аварії травмувались 3 пасажири легковика. Їх усіх госпіталізували.


Мікроавтобус влетів в авто дорожньої служби / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів