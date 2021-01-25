На трасі Київ – Чоп патрульні зупинили авто, нашпиговане зброєю: фото
На Львівщині на трасі Київ – Чоп 24 січня правоохоронці зупинили автівку Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. У салоні правоохоронці знайшли пістолети та набої до них. У водія не було дозволів на зброю, а його водійські права були підроблені.
Автівку зупинили близько 1:00 біля села Банюнин. Правоохоронці вилучили усю зброю та скерували її на експертизу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як патрульні знайшли в автівці зброю
- Близько 1:00 на трасі Київ – Чоп біля села Банюнин патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat з іноземною реєстрацією, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху.
- Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійське посвідчення, яке пред’явив їм 34-річний житель Івано-Франківська, має ознаки підробки.
- Також патрульні побачили на задньому сидінні автівки предмет, схожий на зброю.
- Правоохоронці вилучили 2 револьвери, пістолет та набої до них.
- Зброю та боєприпаси скерували на експертизу.
- Поліцейські затримали чоловіка.
- Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Правоохоронці зупинили авто близько 1:00 / Фото поліції Львівщини
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Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили 2 кримінальні провадження
- за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- за підроблення документів, печаток, штампів та бланків.
Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити походження зброї та боєприпасів.
У чоловіка вилучили зброю та набої / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
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