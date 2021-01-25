На Львівщині на трасі Київ – Чоп 24 січня правоохоронці зупинили автівку Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. У салоні правоохоронці знайшли пістолети та набої до них. У водія не було дозволів на зброю, а його водійські права були підроблені.

Автівку зупинили близько 1:00 біля села Банюнин. Правоохоронці вилучили усю зброю та скерували її на експертизу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Виготовляли метамфетамін на 8 мільйонів гривень щомісяця: у Львові викрили наркоторговців Як патрульні знайшли в автівці зброю Близько 1:00 на трасі Київ – Чоп біля села Банюнин патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat з іноземною реєстрацією, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху.

з іноземною реєстрацією, водій якого грубо порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійське посвідчення, яке пред’явив їм 34-річний житель Івано-Франківська, має ознаки підробки.

Також патрульні побачили на задньому сидінні автівки предмет, схожий на зброю.

Правоохоронці вилучили 2 револьвери, пістолет та набої до них.

Зброю та боєприпаси скерували на експертизу.

Поліцейські затримали чоловіка.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці зупинили авто близько 1:00 / Фото поліції Львівщини До теми На Львівщині військовий продавав боєприпаси: чоловікові загрожує в'язниця – фото Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили 2 кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

за підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити походження зброї та боєприпасів.

У чоловіка вилучили зброю та набої / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження / Фото поліції Львівщини

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини