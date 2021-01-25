На трасі Київ – Чоп патрульні зупинили авто, нашпиговане зброєю: фото

11:18

На Львівщині на трасі Київ – Чоп 24 січня правоохоронці зупинили автівку Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. У салоні правоохоронці знайшли пістолети та набої до них. У водія не було дозволів на зброю, а його водійські права були підроблені.