На трасі Київ – Чоп патрульні зупинили авто, нашпиговане зброєю: фото

На Львівщині на трасі Київ – Чоп 24 січня правоохоронці зупинили автівку Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. У салоні правоохоронці знайшли пістолети та набої до них. У водія не було дозволів на зброю, а його водійські права були підроблені.
Автівку зупинили близько 1:00 біля села Банюнин. Правоохоронці вилучили усю зброю та скерували її на експертизу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Цікаво Виготовляли метамфетамін на 8 мільйонів гривень щомісяця: у Львові викрили наркоторговців
Правоохоронці зупинили авто близько 1:00 / Фото поліції Львівщини
До теми На Львівщині військовий продавав боєприпаси: чоловікові загрожує в'язниця – фото
Слідчі відкрили 2 кримінальні провадження
Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити походження зброї та боєприпасів.
У чоловіка вилучили зброю та набої / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини