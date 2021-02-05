На Львівщині 4 лютого водій автомобіля Toyota збив 30-річного пішохода. Від удару чоловіка відкинуло у вантажівку. Медики відвезли його до лікарні.

ДТП трапилась близько 15:20 у селі Пасіки-Зубрицькі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. До теми На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото Як трапилась аварія Близько 15:20 на трасі Київ – Чоп водій автомобіля Toyota, 33-річний житель Миколаєва, збив пішохода.

30-річний закарпатець від удару відлетів на ліву смугу дороги.

Там він вдарився в кузов фургона DAF, яким керував 48-річний житель Червонограда.

Внаслідок аварії чоловік травмувався, й медики відвезли його до лікарні.

Водій Toyota збив пішохода близько 15:20 / Фото поліції Львівщини: Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Медики госпіталізували постраждалого / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП / Фото поліції Львівщини