На трасі Київ – Чоп водій Toyota збив пішохода й він відлетів у вантажівку – фото
На Львівщині 4 лютого водій автомобіля Toyota збив 30-річного пішохода. Від удару чоловіка відкинуло у вантажівку. Медики відвезли його до лікарні.
Джерело:поліція Львівщини
ДТП трапилась близько 15:20 у селі Пасіки-Зубрицькі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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Як трапилась аварія
- Близько 15:20 на трасі Київ – Чоп водій автомобіля Toyota, 33-річний житель Миколаєва, збив пішохода.
- 30-річний закарпатець від удару відлетів на ліву смугу дороги.
- Там він вдарився в кузов фургона DAF, яким керував 48-річний житель Червонограда.
- Внаслідок аварії чоловік травмувався, й медики відвезли його до лікарні.
Водій Toyota збив пішохода близько 15:20 / Фото поліції Львівщини:
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Медики госпіталізували постраждалого / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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