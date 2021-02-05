На трасі Київ – Чоп водій Toyota збив пішохода й він відлетів у вантажівку – фото

5 лютого 2021 , 14:59
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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 4 лютого водій автомобіля Toyota збив 30-річного пішохода. Від удару чоловіка відкинуло у вантажівку. Медики відвезли його до лікарні.

ДТП трапилась близько 15:20 у селі Пасіки-Зубрицькі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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Як трапилась аварія

  • Близько 15:20 на трасі Київ – Чоп водій автомобіля Toyota, 33-річний житель Миколаєва, збив пішохода.
  • 30-річний закарпатець від удару відлетів на ліву смугу дороги.
  • Там він вдарився в кузов фургона DAF, яким керував 48-річний житель Червонограда.
  • Внаслідок аварії чоловік травмувався, й медики відвезли його до лікарні.


Водій Toyota збив пішохода близько 15:20 / Фото поліції Львівщини:

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.


Медики госпіталізували постраждалого / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП / Фото поліції Львівщини