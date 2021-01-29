На Львівщині на трасі Київ – Чоп 28 січня трапилась ДТП – зіштовхнулись ВАЗ 2109 та Fiat Doblo. Внаслідок аварії травмувались 2 людей. Медики госпіталізували їх до лікарні.

Джерело: ДСНС Львівщини Автівки зіштовхнулись біля села Підберізці близько 16:12. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми Загинув водій: у Львові трапилась моторошна ДТП – фото Як трапилась аварія Близько 16:12 надзвичайникам надійшло повідомлення, що поблизу села Підберізці на трасі Київ – Чоп зіштовхнулись автомобілі ВАЗ 2109 та Fiat Doblo.

На місце події негайно виїхали рятувальники.

Внаслідок ДТП травмувались 2 людей – 41 річний водій ВАЗ та його 50-річний пасажир.

Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Аварія трапилась близько 16:12 / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Рятувальники за допомогою шансового інструменту провели роботи по деблокуванню потерпілих з автівки ВАЗ 2109. Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню автомобіля. До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини аварії.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото ДСНС Львівщини