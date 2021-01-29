На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись ВАЗ та Fiat: є травмовані – фото

На Львівщині на трасі Київ – Чоп 28 січня трапилась ДТП – зіштовхнулись ВАЗ 2109 та Fiat Doblo. Внаслідок аварії травмувались 2 людей. Медики госпіталізували їх до лікарні.
Джерело: ДСНС Львівщини
Автівки зіштовхнулись біля села Підберізці близько 16:12. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Аварія трапилась близько 16:12 / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники за допомогою шансового інструменту провели роботи по деблокуванню потерпілих з автівки ВАЗ 2109. Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню автомобіля. До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото ДСНС Львівщини