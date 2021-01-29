На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись ВАЗ та Fiat: є травмовані – фото

29 січня 2021 , 11:01
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На Львівщині на трасі Київ – Чоп 28 січня трапилась ДТП – зіштовхнулись ВАЗ 2109 та Fiat Doblo. Внаслідок аварії травмувались 2 людей. Медики госпіталізували їх до лікарні.

Джерело: ДСНС Львівщини

Автівки зіштовхнулись біля села Підберізці близько 16:12. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як трапилась аварія

  • Близько 16:12 надзвичайникам надійшло повідомлення, що поблизу села Підберізці на трасі Київ – Чоп зіштовхнулись автомобілі ВАЗ 2109 та Fiat Doblo.
  • На місце події негайно виїхали рятувальники.
  • Внаслідок ДТП травмувались 2 людей – 41 річний водій ВАЗ та його 50-річний пасажир.
  • Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.


Аварія трапилась близько 16:12 / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Рятувальники за допомогою шансового інструменту провели роботи по деблокуванню потерпілих з автівки ВАЗ 2109. Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню автомобіля. До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини аварії.


Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото ДСНС Львівщини