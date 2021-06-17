На трасі Львів – Краковець мікроавтобус на смерть збив пішохода: фото

Аварія сталася у селі Івано-Франкове. Поліція проводить розслідування.

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На трасі Львів – Краковець бус на смерть збив пішохода

Приблизно о 2:00 на трасі Львів – Краковець в Івано-Франковому 44-річний львів'янин за кермом мікроавтобуса Renault наїхав на пішохода.

47-річний житель Гусятина отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік помер на місці ДТП.

Зверніть увагу! У Львові 13 червня водій Mercedes, 20-річний житель Вінниччини, на смерть збив чоловіка. У момент зіткнення він переходив дорогу пішохідним переходом. Постраждалий отримав важкі травми й загинув до приїзду медиків.



Аварія трапилась вночі 16 червня / Фото Патрульної поліції Львівщини

Винуватцю ДТП загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП. Досудове розслідування триває.

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