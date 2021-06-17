На трасі Львів – Краковець мікроавтобус на смерть збив пішохода: фото

На Львівщині 16 червня трапилась смертельна ДТП – водій Renault збив 47-річного пішохода. Чоловік отримав важкі травми й загинув на місці події.
Аварія сталася у селі Івано-Франкове. Поліція проводить розслідування.
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На трасі Львів – Краковець бус на смерть збив пішохода
- Приблизно о 2:00 на трасі Львів – Краковець в Івано-Франковому 44-річний львів'янин за кермом мікроавтобуса Renault наїхав на пішохода.
- 47-річний житель Гусятина отримав травми, які були несумісні з життям.
- Чоловік помер на місці ДТП.
Аварія трапилась вночі 16 червня / Фото Патрульної поліції Львівщини
Винуватцю ДТП загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП. Досудове розслідування триває.
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