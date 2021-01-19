На Львівщині на трасі Львів – Шегині 19 січня зіштовхнулись Renault Laguna та Kia Niro. Автівки розтрощило вщент і розкинуло по різні боки дороги. Внаслідок аварії постраждав 9-річний хлопчик.

Аварія трапилась близько 12:00 неподалік села Бартатів Городоцького району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми На Львівщині у лобовому зіткненні травмувались 5 людей: фото автотрощі Як трапилась ДТП Близько 12:00 на трасі Львів – Шегині неподалік села Бартатів лоб у лоб зіштовхнулись Renault Laguna та Kia Niro.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Renault, 36-річний львів’янин, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Там його автомобіль в'їхав в автівку Kia Niro, якою керувала 36-річна львів'янка.

Внаслідок ДТП водійка Kia та її 9-річний син травмувались.

Медики відвезли їх до лікарні. Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини події. Зверніть увагу! У зв’язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на дорогах водіям потрібно бути максимально обережними під час руху. Не перевищуйте швидкості та не здійснюйте ризикованих маневрів. Це може зберегти ваше життя та здоров'я!