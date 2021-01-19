На трасі Львів – Шегині лоб у лоб зіткнулись Renault та Kia: автівки розлетілись хто куди – фото
На Львівщині у лобовому зіткнення постраждав 9-річний хлопчик / Поліція Львівщини
На Львівщині на трасі Львів – Шегині 19 січня зіштовхнулись Renault Laguna та Kia Niro. Автівки розтрощило вщент і розкинуло по різні боки дороги. Внаслідок аварії постраждав 9-річний хлопчик.
Аварія трапилась близько 12:00 неподалік села Бартатів Городоцького району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Близько 12:00 на трасі Львів – Шегині неподалік села Бартатів лоб у лоб зіштовхнулись Renault Laguna та Kia Niro.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій Renault, 36-річний львів’янин, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
- Там його автомобіль в'їхав в автівку Kia Niro, якою керувала 36-річна львів'янка.
- Внаслідок ДТП водійка Kia та її 9-річний син травмувались.
- Медики відвезли їх до лікарні.
Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини події.
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