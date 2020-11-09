На Львівщині 7 листопада зіткнулись автопоїзд MAN та автівка "Жигулі". Внаслідок аварії водій та 2 пасажирів легковика травмувались. Їх відвезли до лікарні.

ДТП трапилась близько 5 години вечора на трасі Львів – Рава-Руська, поблизу села Словіта Золочівського району. Наразі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

17-річний водій "Жигулі", житель Золочівського району, не надав переваги у русі автопоїзду MAN.

Таким чином вантажівка під керуванням 60-річного жителя Яворівського району та легковик зіткнулись.

Внаслідок аварії водій "Жигулі" та 2 його пасажирів віком 17 та 22 років травмувались. Постраждалих відвезли до лікарні.



Внаслідок аварії травмувались 3 людей / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 51 до 119 тисяч гривень або виправні роботи терміном до 2 років з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.



Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини